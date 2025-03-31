Европа в ярости: Кая Каллас совсем попутала берега

Кая Каллас обычная марионетка,ей пишут текст,она его читает.Кая далеко не Меркель,тва была лидер,а не взяточница!

АД

Александр Данилов

Если бы ей писали, она бы считалась умной. А это именно ее мысли и писанина. Вы взгляните на ее лицо!!! Интеллект отсутствует полностью