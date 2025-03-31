БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Европа в ярости: Кая Каллас совсем попутала берега

Европа в ярости: Кая Каллас совсем попутала берега

Politico | США Кая Каллас допустила ряд серьезных ошибок в должности главного дипломата ЕС, пишет Politico.

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Комментарии
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Eduard
Кая Каллас обычная марионетка,ей пишут текст,она его читает.Кая далеко не Меркель,тва была лидер,а не взяточница!
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19 час.
АД
Александр Данилов
Если бы ей писали, она бы считалась умной. А это именно ее мысли и писанина. Вы взгляните на ее лицо!!! Интеллект отсутствует полностью
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8 час.
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