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Сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии провели практическое профилактическое мероприятие для детей из ДНР и ЛНР

Инспекторы подарили всем участникам тематические тетради и световозвращающие жилеты. В Республиканском детском лечебно-реабилитационном центре «Тамиск» побывали сотрудники Госавтоинспекции, представители регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов, Добровольной народной дружины и эксперты мобильной «Лаборатории безопасности».

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