Сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии провели практическое профилактическое мероприятие для детей из ДНР и ЛНР

Инспекторы подарили всем участникам тематические тетради и световозвращающие жилеты. В Республиканском детском лечебно-реабилитационном центре «Тамиск» побывали сотрудники Госавтоинспекции, представители регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов, Добровольной народной дружины и эксперты мобильной «Лаборатории безопасности».
Популярные статьи
- Подразделения Воздушно-десантных войск России продолжают выполнять задачи в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины
- Российская сборная одержала триумфальную победу на международном конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2022
- "Снизят на 5 лет": новые изменения пенсионного возраста для пенсионеров 55/60 лет
Свежие комментарии