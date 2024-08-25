Маск: без SpaceX помочь спасти экипаж Starliner может только РФ

Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что если бы не его компания SpaceX, то единственным способом вернуть экипаж космического корабля Starliner стало бы обращение за помощью к Российской Федерации.
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