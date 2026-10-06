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Царьград

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Дерматолог Котова раскрыла, как защитить руки от холода

Дерматолог Котова раскрыла, как защитить руки от холода

Дерматолог Ирина Котова объяснила, как холод влияет на кожу рук, вызывая покраснение и трещины. Она рекомендовала использовать жирные средства с витаминами и носить перчатки, чтобы избежать проблем.

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