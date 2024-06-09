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Суарес, Нуньес, Вальверде, Араухо, Оласа из «Краснодара» и Маричаль из «Динамо» – в составе Уругвая на Кубок Америки

Суарес, Нуньес, Вальверде, Араухо, Оласа из «Краснодара» и Маричаль из «Динамо» – в составе Уругвая на Кубок Америки

Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) огласила заявку команды из 26 футболистов на турнир, который пройдет в США с 20 июня по 14 июля.

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