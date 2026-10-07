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За рулем

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Россияне стали дольше ездить на каршеринге: с чем это связано

Россияне стали дольше ездить на каршеринге: с чем это связано

Летний сезон 2026 года Ситидрайв закрывает почти с 7 млн поездок. Столько аренд оформили в шести городах России с июня по сентябрь, а машины за это время намотали 219 млн км.

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