Куда сходить: интересные мероприятия 11 июня в Крыму

ВСТРЕЧИ КО ДНЮ РОССИИ Крымская республиканская детская библиотека им. Орлова (Симферополь, Тургенева 16) Патриотический час «Тебе, Россия, посвящается!» 6+ 11 июня, 11:00 Юные читатели узнают о символах нашей страны, о самобытной и неповторимой культуре и главном городе России.
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