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«Таппара» – 2-й финский клуб, выигравший Лигу чемпионов. Йори Лехтеря забросил победную шайбу в финале с «Лулео»

«Таппара» – 2-й финский клуб, выигравший Лигу чемпионов. В финальном матче команда одержала победу над шведским «Лулео» (3:2).

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