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Рөстәм Миңнеханов: «Мин төзүчеләрне кайвакыт тәнкыйтьлим, ләкин дөрес эшлим»

Рөстәм Миңнеханов: «Мин төзүчеләрне кайвакыт тәнкыйтьлим, ләкин дөрес эшлим»

Камал театрының яңа бинасы бер көнне үк, беррәттән диярлек, ике министрлык коллегиясен кабул итте. ТР Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы коллегиясендә журналистыбыз Юлай Низаев та булып кайтты.

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