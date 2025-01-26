Рөстәм Миңнеханов: «Мин төзүчеләрне кайвакыт тәнкыйтьлим, ләкин дөрес эшлим»

Камал театрының яңа бинасы бер көнне үк, беррәттән диярлек, ике министрлык коллегиясен кабул итте. ТР Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы коллегиясендә журналистыбыз Юлай Низаев та булып кайтты.
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