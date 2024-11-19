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Вместо пастеризованных сливок – пальмовое масло: Роскачество назвало продукт, который только имеет название «сливочное масло»

Вместо пастеризованных сливок – пальмовое масло: Роскачество назвало продукт, который только имеет название «сливочное масло»

Вместо пастеризованных сливок – пальмовое масло: Роскачество назвало продукт, который только имеет название «сливочное масло» Ольга БезродняяРоскачество опубликовало черный список сливочного масла, оставив потребителей в недоумении относительно качества популярных брендов.

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