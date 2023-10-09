Экс-чемпион мира Портер про Алимханулы: «Жанибек немного переоценен»

Бывший чемпион мира Шон Портер высказался об обладателе титула WBO в среднем весе Жанибеке Алимханулы в преддверии его объединительного поединка с чемпионом IBF Винченцо Гуальтьери: «Я бы не сказал, что Жанибек себя не проявил, но он пока не дрался против элиты.