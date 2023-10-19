Венесуэла отправила 30 тонн гуманитарной помощи для палестинцев

Первую партию гуманитарной помощи для палестинцев из Газы направило через Египет правительство Венесуэлы, потребовав от Израиля не припятствовать ее доставке, об этом написал 19 сентября глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в социальной сети Х.