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План посыпался - шататели режима берут свои слова обратно: Михалков привёл всего две цитаты, и всё стало ясно

План посыпался - шататели режима берут свои слова обратно: Михалков привёл всего две цитаты, и всё стало ясно

Когда случился Майдан, Украина тешила себя надеждами: жизнь в составе Европы обещала расцвет нации. Однако "счастью" было не суждено случиться, и план посыпался - спустя 11 лет шататели режима берут свои слова обратно.

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