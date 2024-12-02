Когда случился Майдан, Украина тешила себя надеждами: жизнь в составе Европы обещала расцвет нации. Однако "счастью" было не суждено случиться, и план посыпался - спустя 11 лет шататели режима берут свои слова обратно.
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