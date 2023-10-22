Елизавета Туктамышева подтвердила, что берет паузу в карьере

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер чемпионата мира-2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева подтвердила, что приостанавливает выступления в официальных соревнованиях в этом сезоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии