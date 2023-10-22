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Елизавета Туктамышева подтвердила, что берет паузу в карьере

Елизавета Туктамышева подтвердила, что берет паузу в карьере

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер чемпионата мира-2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева подтвердила, что приостанавливает выступления в официальных соревнованиях в этом сезоне.

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