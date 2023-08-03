Анастасия Костенко показала фигуру в купальнике и вызвала ажиотаж в Сети

Анастасия Костенко показала фигуру в купальнике и вызвала ажиотаж в СетиЖена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия опубликовала видео из бассейна: в кадре модель выходила из воды, демонстрируя роскошную фигуру в голубом раздельном купальнике.