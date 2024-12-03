Депутат ГД Александр Спиридонов: Государственная Дума открыта к диалогу

29 июля 2024 года в Государственной Думе состоялся круглый стол, организованный издательством «Аргументы недели» совместно с депутатом Государственной Думы Александром Спиридоновым, который ответил на вопросы представителей российского бизнеса.
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