General Motors одобрили в качестве моториста Формулы 1

CadillacС 2026 года в Формуле 1 будет выступать 11 команд — Формула 1 объявила, что после завершения спортивных, технических и коммерческих экспертиз проект General Motors о создании команды Cadillac в чемпионате мира получил официально одобрение.
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