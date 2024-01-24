Генштаб ВСУ дал понять, что сбил Ил-76 с украинскими пленными

КИЕВ, 24 января, ФедералПресс. Генштаб ВСУ в завуалированной форме подтвердил причастность к падению российского транспортного самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области, заявив, что продолжит принимать меры по уничтожению «средств доставки» на белгородско-харьковском направлении.