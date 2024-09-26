Как бороться с гневом? Причины возникновения и способы преодоления

Гнев могут вызвать разные обстоятельства и ситуации: произнесенное слово, физическое воздействие, негативная информация… И тут важно помнить, что реакцию на случайные или кем-то спровоцированные события выбираете только вы.
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