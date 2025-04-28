"Психологически тяжело". ВСУ боятся российских атак: боевики требуют мира

"Самый мрачный момент за весь конфликт настал именно сейчас", — говорит украинский разведчик. По шоссе, ведущему к линии фронта на востоке страны, громыхают бронетранспортеры, а оттуда несутся кареты скорой помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии