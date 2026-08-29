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Царьград

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CFTC оштрафовала оператора за ставки на речи Дональда Трампа

CFTC оштрафовала оператора за ставки на речи Дональда Трампа

Оператор Габриэль Перес оштрафован на 172 тыс. долларов за использование инсайдерской информации о речах президента США Дональда Трампа.

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