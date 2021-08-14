Заготовить заранее на неделю можно не только котлето, но и курицу. Делаем 5 разных вкусов: в будни приготовим за минуты

Когда речь заходит о заготовках не неделю вперед, обычно про запас делаются котлеты или пельмени. Мало кто знает, что заготавливать можно и курицу: она замораживается сразу в маринаде в пакете, а потом ее останется просто достать и пожарить.
Когда речь заходит о заготовках не неделю вперед, обычно про запас делаются котлеты или пельмени. Мало кто знает, что заготавливать можно и курицу: она замораживается сразу в маринаде в пакете, а потом ее останется просто достать и пожарить.
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