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Ради ненавистного заболевшего отчима муж и пальцем не хочет пошевелить: «Помрет – туда и дорога!»,

Ради ненавистного заболевшего отчима муж и пальцем не хочет пошевелить: «Помрет – туда и дорога!»,

хотя помощь нужна не столько отчиму, сколько матери, которая таскает больного на себе. — Своего родного отца муж не знает и не помнит, он ушел, когда Лешке еще и года не было, – рассказывает сорокалетняя Ирина.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Да, свекровь. конечно же,жаль, ей тяжело. Но где она была, когда этот ублюдок Игорь над сыном издевался?
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1 д.
Элеонора Коган
А Ирине надо успокоиться и принять сторону мужа. Ему и так досталось от этого ублюдка и теперь он ему ничего не должен.А мать пусть нанимает сиделку посильней.
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1 д.

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