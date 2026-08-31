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Склад НАТО взлетел на воздух, Киев лишился самой крупной партии оружия

Склад НАТО взлетел на воздух, Киев лишился самой крупной партии оружия

Сразу несколько складских объектов загорелись в Киеве после серии ночных ударов. Возгорания были зафиксированы в Подольском и Голосеевском районах украинской столицы.

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