Когда курс доллара превысит 100 рублей и что произойдет в феврале. Прогнозы по курсу валют за неделю

В начале недели курс ушел выше 90 рублей за доллар впервые с середины января. При этом эксперт называет такое движение отчасти логичным и считает, что от агрессивной продажи рублей спекулянтов будет сдерживать нефть.
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