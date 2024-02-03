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Когда курс доллара превысит 100 рублей и что произойдет в феврале. Прогнозы по курсу валют за неделю

В начале недели курс ушел выше 90 рублей за доллар впервые с середины января. При этом эксперт называет такое движение отчасти логичным и считает, что от агрессивной продажи рублей спекулянтов будет сдерживать нефть.

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