Япония пересматривает школьную программу и делает ИИ-грамотность обязательной

Министерство образования представило проект пересмотра национальных стандартов и вводит новый предмет в средней школе Япония представила проект пересмотра национального курса обучения, в котором грамотность в области искусственного интеллекта становится обязательной частью школьного образования — с начальной школы.
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