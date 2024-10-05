Названа лучшая для хранения сбережений валюта

Аксаков также рекомендует сформировать финансовый резерв.Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что рублевые вклады являются самым надежным и выгодным инструментом для хранения сбережений в условиях высокой ключевой ставки.
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