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Названа лучшая для хранения сбережений валюта

Названа лучшая для хранения сбережений валюта

Аксаков также рекомендует сформировать финансовый резерв.Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что рублевые вклады являются самым надежным и выгодным инструментом для хранения сбережений в условиях высокой ключевой ставки.

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