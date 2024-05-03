Волонтеры раздадут “Георгиевские ленточки” братчанам с 6 по 9 мая

В преддверии памятных дат, в Братске состоится всенародная инициатива “Георгиевская ленточка”. Волонтеры Центра молодежных инициатив выйдут на улицы трех районов города, дабы отметить каждый уголок традиционным символом памяти и уважения, сообщается на сайте администрации Братска.