Волонтеры раздадут “Георгиевские ленточки” братчанам с 6 по 9 мая

В преддверии памятных дат, в Братске состоится всенародная инициатива “Георгиевская ленточка”. Волонтеры Центра молодежных инициатив выйдут на улицы трех районов города, дабы отметить каждый уголок традиционным символом памяти и уважения, сообщается на сайте администрации Братска.
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