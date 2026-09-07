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Что значит маленькая победа АдГ в Германии для России: «Рано радоваться»

Что значит маленькая победа АдГ в Германии для России: «Рано радоваться»

«Альтернатива для Германии» показала рекордный результат на земельных выборах в Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов и удвоив свой показатель пятилетней давности.

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