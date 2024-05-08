Дерматолог Суворова: наиболее пагубно влияют на здоровье солнечные лучи с 11 утра до 16 часов дня

Наибольший вред для кожи оказывают солнечные лучи в период с 11 утра до 16 часов дня. В это время лучше исключить нахождение на открытом солнце и пользоваться средством с самой сильной степенью SPF, рассказала «Известиям» врач-дерматолог Марина Суворова.