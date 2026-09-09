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Иноагент Латынина: Это уже не Анкоридж. Москва ужесточила требования

Иноагент Латынина: Это уже не Анкоридж. Москва ужесточила требования

Россия, пользуясь военным преимуществом, теперь выдвигает Киеву гораздо более жёсткие условия мирного соглашения, нежели были год назад в Анкоридже.

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