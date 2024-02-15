Полковник СБУ Стариков: Зеленского заставит пойти на мир очередной котел для ВСУ

Полковник в отставке Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в беседе с политологом Вадимом Карасевым заявил, что если украинские войска во время заграничной поездки президента страны Владимира Зеленского попадут в еще один котел, это может заставить главу государства подписать соглашение о прекращении огня.