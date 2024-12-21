Топ-менеджер “Дисней” назвал новую причину закрытия сериала “Аколит” Во вре...

Топ-менеджер “Дисней” назвал новую причину закрытия сериала “Аколит”Во время недавнего интервью топ-менеджер компании Disney Алан Бергман ответил на вопрос, почему же конкретно отменили второй сезон ужасного сериала “Звездные войны: Аколит”.
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