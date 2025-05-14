В столице началась регистрация на спартакиаду «Моспром-2025»

В Москве началась регистрация на участие в спартакиаде «Моспром-2025». Заявки могут подать до 20 июня, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
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