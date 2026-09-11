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Federal court rejects Trump's order to keep Mich. coal plant open

A federal appeals court has struck down a Trump administration order forcing a coal plant in Michigan to stay open beyond its scheduled closure.

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