Ротенберг о сборах СКА: «Работаем в Новогорске с чемпионского 2016-го, нынешний микроцикл получился самым продуктивным! Награда – выходной, ответственный – Фальковский »

«Закончен первый микроцикл этой предсезонки! Мы работаем в Новогорске с чемпионского 2016 года, и могу смело сказать, что нынешний микроцикл получился самым продуктивным! Все ребята выложились на сто процентов, выжали из себя все, что могли.