НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Ротенберг о сборах СКА: «Работаем в Новогорске с чемпионского 2016-го, нынешний микроцикл получился самым продуктивным! Награда – выходной, ответственный – Фальковский »

«Закончен первый микроцикл этой предсезонки! Мы работаем в Новогорске с чемпионского 2016 года, и могу смело сказать, что нынешний микроцикл получился самым продуктивным! Все ребята выложились на сто процентов, выжали из себя все, что могли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх