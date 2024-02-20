Сенатор Галина Карелова: В основе философии «ФосАгро» лежит забота о людях

Председатель Совета по вопросам развития Дальнего востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации РФ Галина Карелова поздравила коллектив компании с победой в национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса».
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