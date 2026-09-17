Антонина Пшеничная сообщила о тушении пожара в Новошахтинске

В Новошахтинске Ростовской области ликвидируют пожар на мусорном полигоне площадью 150 квадратных метров.
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