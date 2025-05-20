30 неожиданных находок с Google Earth

Уже два десятка лет Google Earth дарит нам уникальную возможность увидеть мир, как никогда прежде. За считанные секунды можно виртуально перенестись на тихую улочку в Швеции или оказаться на тропическом острове.
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