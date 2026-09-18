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Zero Hedge

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Futures Flat Ahead Of Massive $7 Trillion Quad-Witching As Yields Resume Rise

Futures Flat Ahead Of Massive $7 Trillion Quad-Witching As Yields Resume Rise

Futures Flat Ahead Of Massive $7 Trillion Quad-Witching As Yields Resume Rise US stock futures are little changed on Friday, with big tech stocks rising while sentiment is supported by another modest decline in oil prices; a near-record $7 trillion quad-witching and index rebalances add to Friday's set-up.

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