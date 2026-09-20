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Красный стрелок

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Уроки Чили 1973 года

Уроки Чили 1973 года

Уроки Чили 1973 года Джон Каталинотто 11 сентября 1973 года генералы и адмиралы чилийских вооружённых сил совершили государственный переворот против избранного правительства «Народного единства».

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