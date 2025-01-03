В рукопашной, схватке боец из Якутии уничтожил фашиста ВСУ, который умирая назвал его лучшим

ВГ

Виктор Гутман

Слава герою, которого даже побежденный враг зауважал! Боец сделал все правильно - это мое мнение советского офицера и действующего юриста. Он не избежал рукопашного боя, победил и уничтожил врага, который, в случае своей победы, бойца бы не пожалел. "Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идет на бой!" (Иоганн Вольфганг Гёте). Ты, не названный пока боец, достоин жизни, свободы, признания и уважения! Тебе, неназваный герой, пожелания скорейшего выздоровления, твердости духа, успехов в жизни, побед и неуязвимости!! И счастья в жизни!