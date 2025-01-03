Проект War Gonzo опубликовал кадры рукопашной схватки солдата ВСУ и бойца ВС РФ, снятых нашлемной камерой врага.
В рукопашной, схватке боец из Якутии уничтожил фашиста ВСУ, который умирая назвал его лучшим
Комментарии
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Зоя Гольдштаб
Слава Российскому Воинству!
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5 час.
СИ
Сергей Иванютин
Андрей Григорьев
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5 час.
ВГ
Виктор Гутман
Слава герою, которого даже побежденный враг зауважал! Боец сделал все правильно - это мое мнение советского офицера и действующего юриста. Он не избежал рукопашного боя, победил и уничтожил врага, который, в случае своей победы, бойца бы не пожалел. "Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идет на бой!" (Иоганн Вольфганг Гёте). Ты, не названный пока боец, достоин жизни, свободы, признания и уважения! Тебе, неназваный герой, пожелания скорейшего выздоровления, твердости духа, успехов в жизни, побед и неуязвимости!! И счастья в жизни!
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4 час.
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