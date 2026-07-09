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Новому российскому самолету разрешили совершать полеты только в идеальных условиях

Новому российскому самолету разрешили совершать полеты только в идеальных условиях

Росавиация выдала сертификат новому Ил-114-300, однако с серьезными ограничениями. В отличие от своей предшественницы, разработанной в 80-х годах и допускавшей полёты в диапазоне температур от -30 до +45 градусов, новая модель может летать лишь при температуре от -9 до +25 градусов.

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