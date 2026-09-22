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Креатин позволяет сохранить мышцы и увеличить силу даже без тренировок

Креатин позволяет сохранить мышцы и увеличить силу даже без тренировок

В исследовании, о котором  https://medicalxpress.com/news/2026-09-creatine-benefits-gym. Medical Express, приняли участие 64 добровольца в возрасте от 45 до 65 лет.

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