В Курской области сдалось в плен значительное количество украинских солдат. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах Российской Федерации.
ТАСС: в Курской области сдалось в плен большое число солдат ВСУ
Комментарии
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Владимир Соловьев
ЭТИ ПЛЕННЫЕ МОГУТ ПОСЛЕ ВОЙНЫ ПРИЙТИ С ПОЛНЫМ ВООРУЖЕНИЕМ И "СПРОСИТЬ" С БАНДЕРОВЦЕВ ЗА ГИБЕЛЬ И ОГРАБЛЕНИЕ УКРАИНЫ ЕЁ БЫВШИМИ "ПРЕЗИДЕНТАМИ"!
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10 час.
М
Мария
Несколько десятков? Это капля в море. Их там сотни тысяч!
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9 час.
Elena Dmitrieva
Предавши раз, предаст всегда.
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6 час.
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