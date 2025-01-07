Политика как он...
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Политика как она есть

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ТАСС: в Курской области сдалось в плен большое число солдат ВСУ

ТАСС: в Курской области сдалось в плен большое число солдат ВСУ

В Курской области сдалось в плен значительное количество украинских солдат. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах Российской Федерации.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ЭТИ ПЛЕННЫЕ МОГУТ ПОСЛЕ ВОЙНЫ ПРИЙТИ С ПОЛНЫМ ВООРУЖЕНИЕМ И &quot;СПРОСИТЬ&quot; С БАНДЕРОВЦЕВ ЗА ГИБЕЛЬ И ОГРАБЛЕНИЕ УКРАИНЫ ЕЁ БЫВШИМИ &quot;ПРЕЗИДЕНТАМИ&quot;!
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