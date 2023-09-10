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«Барса» выразила соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Каталонии. 7 человек попали под поезд, переходя пути в неположенном месте при плохой видимости, четверо погибли на месте

«Барса» выразила соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Каталонии. 7 человек попали под поезд, переходя пути в неположенном месте при плохой видимости, четверо погибли на месте

Инцидент произошел вечером в воскресенье городе Монмело в 20 километрах от Барселоны. Как сообщает La Razon, пригородный поезд сбил компанию из 7 человек, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте в условиях плохой видимости.

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