Тренер «Динамо» Махачкала про выкрик «Это что за «ПСЖ» после побед: «Как-то прижилось, ребятам понравилось. Хотим побеждать везде, как большие клубы»

Клуб из Дагестана в минувшем сезоне занял второе место в Мелбет Первой лиге и вышел в Мир РПЛ. – После победы над «Родиной» вы в раздевалке крикнули своим игрокам: «Это что за «ПСЖ»?» Первый раз свою команду с парижанами сравнили или на тренировках тоже бывает? – Это возникло достаточно спонтанно.