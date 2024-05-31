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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Динамо» Махачкала про выкрик «Это что за «ПСЖ» после побед: «Как-то прижилось, ребятам понравилось. Хотим побеждать везде, как большие клубы»

Клуб из Дагестана в минувшем сезоне занял второе место в Мелбет Первой лиге и вышел в Мир РПЛ. – После победы над «Родиной» вы в раздевалке крикнули своим игрокам: «Это что за «ПСЖ»?» Первый раз свою команду с парижанами сравнили или на тренировках тоже бывает? – Это возникло достаточно спонтанно.

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