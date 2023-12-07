Шеф Пентагона грозил конгрессменам отправить их родственников «воевать с Россией»

Американский журналист Такер Карлсон в четверг, 7 декабря, заявил, что министр обороны США Ллойд Остин на закрытом брифинге угрожал конгрессменам, если они не поддержат запрос Байдена о новой помощи Украине отправить их родственников «сражаться с Россией», – сообщают СМИ.