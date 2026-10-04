Вырубить этот сорняк: Союз отцов снял вопрос о причинах отмены концерта Реввы

Председатель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров заявил, что лично требовал от региональных властей запретить концерт Александра Реввы (Артур Пирожков).
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