Infinix Hot 11S NFC реанимация мертвеца

Этот инженерный гений прибыл больше месяца назад. По словам клиентов, они использовали локальное обновление, но, скорее всего, прошивка была другой, поэтому устройство зависло в цикле перезагрузки с ошибкой DM-Verify.
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